Man wordt zonder reden knock-out geslagen in Papengang, verdachte aangehouden

Politieagenten hebben zondagochtend in de Groningse binnenstad een persoon aangehouden die verdacht wordt van zware mishandeling. Dat meldt de politie op sociale media.

“Het incident gebeurde rond 06.00 uur in de Papengang”, schrijft de politie. “De verdachte, een 37-jarige man uit Groningen, riep naar een voorbijlopende man ‘wil je vechten’. De man zei daarop ‘nee’ en liep door. Vervolgens werd hij zonder enige reden knock-out geslagen. Hij heeft verschillende breuken in zijn gezicht opgelopen en heeft bloedingen in de holtes.”

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt behandeld. “Wij hebben de verdachte direct aan kunnen houden.” De persoon is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Foto's