Stadskanaal – Op de N374 van Stadskanaal naar Borger zijn een auto van een bezorgservice en een bestelbusje met paardentrailer met elkaar in botsing gekomen. De bezorgauto kwam in een greppel langs de weg terecht.

Een van de inzittenden is in de ambulance nagekeken en vervolgens door familie naar huis gebracht. De N374 is tijdelijk afgezet. Met name verkeer uit de richting van Borger moet rekening houden met vertraging. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's