Burgernetoproep vanwege vermissing van 78-jarige meneer in het Westerkwartier

Westerkwartier – De politie heeft woensdagavond rond acht uur een Burgernetoproep verzonden vanwege de vermissing van een 78-jarige meneer vanuit de omgeving van Grijpskerk. Dat meldt Infoleek.nl

Meneer voldoet aan het volgende signalement: 1.80 cm lang, tenger postuur. Grijs wit geblokte pet. Draagt een bril. Meneer heeft een blauwe jas aan en draagt een blauwe spijkerbroek. Heeft misschien nog een fiets bij zich.

Tips of informatie

Heeft u meneer gezien of mogelijk meer informatie omtrent deze vermissing? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bij spoed met 112.

Foto's