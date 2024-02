Vijftigers aangehouden met kassalade uit horecagelegenheid aan Zuiderdiep

Groningen – De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee mannen uit Groningen (52) Tynaarlo (54) aangehouden op verdenking van een inbraak in een horecagelegenheid aan het Gedempte Zuiderdiep.

De mannen werden, zo stelt teamchef Gerard de Jonge van de politie in het stadscentrum, een paar honderd meter van de vermeende inbraak aangehouden. De twee mannen hadden de kassalade die ze buit maakten nog in de hand. De buit is inmiddels weer terug is bij de eigenaar. De twee verdachten zitten nog vast en mogen zich dinsdag verklaren tegenover de politie.

Foto's

Deel dit artikel

Social media