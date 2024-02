Woningbrand Lageweg Uithuizen snel onder controle

Uithuizen – De brandweer van Uithuizen is maandagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Tjarietweg in Uithuizermeeden. Aanrijdend kwam er bij de meldkamer in Drachten een vervolg melding binnen van een woningbrand aan de Lageweg in Uithuizen.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle, het is niet bekend wat er exact aan de hand was. Stichting Salavage is opgeroepen voor de afhandeling van de schade. De tweede tankautospuit van brandweer Uithuizen werd gealarmeerd voor de forse containerbrand aan de Tjarietweg.

