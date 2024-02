Nieuwolda – Maandagmiddag rond 16:45 uur is er een ongeval ontstaan op de N362, ambulance en politie kwamen ter plaatse.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen en wat er precies is gebeurd. Er ontstond een flinke file richting Midwolda. Het was extra druk vanwege dat de N33 plaatselijk dicht is.

Foto's