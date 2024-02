Man(20) aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en agressief en onveilig rijgedrag

Warffum / Winsum – De politie heeft vrijdagavond een 20-jarige inwoner van de gemeente Het Hogeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en agressief en onveilig rijgedrag.

Vrijdagavond controleerde de politie de man in een auto op de Provincialeweg N363 in Warffum. Hier werd onder andere een drugstest afgenomen. Toen de man te horen kreeg dat hij positief testte op het gebruik van drugs ging hij er in zijn auto vandoor. Tijdens de achtervolging die volgde werden verschillende verkeersovertredingen door de man begaan zoals, het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden over het fietspad en het negeren van een geslotenverklaring.

De man kwam vervolgens op De Boog in Winsum tot stilstand tegen de paaltjes die daar staan. De man probeerde vervolgens te voet te ontkomen. De man kon worden aangehouden nadat werd gewaarschuwd dat het stroomstootwapen zou worden ingezet. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt voor verschillende strafbare feiten en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Foto's