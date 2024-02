Eigenaar van deze bakfiets gezocht !

Hoogezand – In de nacht van zaterdag 17 februari op zondag 18 februari werd in Hoogezand een bakfiets in beslag genomen door de politie, naar aanleiding van een melding. De politie vermoedt dat de bakfiets mogelijk van diefstal afkomstig is en is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaar.

De afgebeelde bakfiets, die in beslag is genomen, heeft de aandacht van de politie getrokken nadat er melding van werd gemaakt. Als u de eigenaar bent van deze bakfiets, iemand kent die deze bakfiets mogelijk toebehoort, of als u de bakfiets herkent, dan wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van het bvhnummer 2024043719.

Foto's