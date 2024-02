Wijkagent Eva Dijkman wint Vrouw in de Media Award Groningen 2023

Groningen – Wijkagent Eva Dijkman heeft de Vrouw in de Media Award Groningen 2023 gewonnen. Volgens de jury is Dijkman een wijkagent die je iedere wijk in Nederland toewenst.

Voor de titel waren er door journalisten negen vrouwen genomineerd. Tot vorige week konden mensen hun stem uitbrengen. Dat hebben ruim 35.000 mensen gedaan. Dijkman kreeg samen met Izaline Calister, die optrad tijdens de historische herdenking van het slavernijverleden waar koning Willem Alexander excuses maakte, en Desirée van Nieuwenhoven, die als ervaringsexpert over stilgeborenen schrijft en spreekt, de meeste stemmen. Meldt Oogtv.nl.

“Dijkman benadert bewoners zonder vooroordeel”

De jury koos uiteindelijk unaniem voor Dijkman: “Ze is een voorbeeld. Ze is oprecht geïnteresseerd in mensen en benadert bewoners zonder vooroordeel. Eva is heel zichtbaar in ‘haar’ Oosterparkwijk, iedereen kent haar. Haar broodje eet ze ’s middags bij iemand thuis, alle kinderen in de wijk noemen haar bij haar voornaam. Dat de inwoners van de Oosterparkwijk trots zijn op hun wijkagent, blijkt uit de vele persoonlijke reacties. Over de mooie en mindere mooie kanten van haar werk vertelt ze openhartig op social media. In een tijd van polarisatie laat Eva zien dat je met de juiste communicatie mensen bij elkaar brengt. Zoals een stemmer het omschrijft: “De manier hoe ze dit vertolkt op social media zorgt ervoor dat wij met andere ogen leren kijken naar mensen die soms wat verder van ons af staan. Hierdoor leren wij ook de menselijke kant te zien van de functie van wijkagent. Daarnaast is ze een groot voorbeeld voor andere agenten.”

Vrouw in de Media Award

Dijkman is de opvolger van Daisy Veenstra, de rappende psycholoog, die vorig jaar de titel kreeg toegekend. Het verhaal eindigt ook nog niet. Dijkman dingt nu als provinciale winnaar mee naar de titel landelijke Vrouw in de Media Award 2023. Tot 1 maart is de stembus hiervoor geopend. Op 8 maart wordt de titel uitgereikt in Hilversum. De Vrouw in de Media Award wordt sinds 2009 uitgereikt en is een initiatief van Expertdatabase Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Foto's