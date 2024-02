112GroningenDag deelnemer: Het Rode Kruis district Groningen ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 55 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee. Vandaag stellen we aan u voor: Het Rode Kruis district Groningen . Video 2022.

Het Rode Kruis district Groningen

Het Rode Kruis district Groningen is zaterdag 1 juni 2024 aanwezig op de 112GroningenDag. In Groningen zijn bijna 400 Rode Kruisers actief. Ze zijn hulpverlener op evenementen, geven voorlichting, staan klaar als Noodhulp teamlid, geven cursussen, delen maaltijden uit, zijn werkzaam bij Logistiek of de Verbindingsdienst en nog veel meer. Kortom: ze bieden hulp waar nodig. Vanuit hun hart en met de mouwen opgestroopt.

Het Rode Kruis helpt altijd, iedereen en overal om menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten. Dit doen we ver weg, zoals in oorlogsgebieden, maar ook dichtbij, misschien wel bij jou in de straat.

Op 1 juni nemen we je graag mee onze hulpverleningswereld. Zo zullen er een aantal toppers van ons noodhulpteam aanwezig zijn en krijg je een uniek kijkje in de noodhulpteam-bus. De getrainde vrijwilligers van het noodhulpteam zijn dag en nacht op te roepen bij grote rampen en calamiteiten. Ze richten een verzorglocatie in, vangen lichtgewonde slachtoffers op en voeren eerste hulp handelingen uit. Zo bieden ze waardevolle ondersteuning aan o.a. ambulance-, politie- en brandweerpersoneel.

Maar ook ons Educatieteam is aanwezig. Zij geven diverse gastlessen en workshops om mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties, zoals een ongelukje in huis, extreme hitte of een overstroming. Leer wat er allemaal in een EHBO-tas zit en in een Noodpakket. Of doe mee aan onze Pleisterrace, waarbij je zoveel mogelijk EHBO-vragen goed moet beantwoorden. Genoeg te zien en te doen dus!

Onze enthousiaste vrijwilligers beantwoorden al je vragen en leren je graag meer over het Rode Kruis en eerste hulp verlenen. Zien wij je daar? We staan op het buitenterrein net als in 2022.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sowieso rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !

(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij. Link volgt na 1 maart 2024.

Foto's

Deel dit artikel