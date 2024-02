Opsporing Verzocht besteedt 13 februari aandacht aan zedenincident Kleine der A Groningen

Groningen – Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond 13 februari aandacht aan een zedenincident in Groningen, vanaf 20:26 uur op NPO 2.

Een jonge vrouw is op vrijdag 1 december 2023 slachtoffer geworden van een zedenfeit in de stad Groningen. Een onbekende man heeft ongewenste seksuele handelingen bij haar verricht. Het incident vond plaats op straat aan de Kleine der A. Uitgebreid politieonderzoek heeft ertoe geleid dat er een verdachte in beeld is. Wie herkent deze man op de opvallende racefiets?

Uitgebreid onderzoek

Het incident heeft plaatsgevonden in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december tussen 01:15 en 02:30 uur. De politie is gelijk na binnenkomst van de melding een uitgebreid onderzoek gestart.

Er is onder meer sporenonderzoek en buurtonderzoek verricht. Er zijn veel camerabeelden veiliggesteld en geanalyseerd. Dat politieonderzoek heeft ertoe geleid dat er een verdachte in beeld is.

De man is op camerabeeld in de omgeving van de Brugstraat en Kleine der A te zien. Zijn identiteit is niet bekend. Wie (her)kent hem?

Foto's