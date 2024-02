Rtvnoord: Twee personen al jaren onterecht vast in de Tbs-kliniek

Groningen – In de tbs-kliniek in Groningen zitten twee mannen die daar eigenlijk niet meer thuishoren. Ze zijn tbs’er af, maar hebben nog wel intensieve zorg nodig. Die zorg kunnen ze nergens krijgen en dus wonen ze al jaren onterecht in de kliniek. ‘Hier blijven is het minst slechte wat we hebben.

De rechter besloot jaren geleden al dat de tbs van Ton en Patriek (niet hun echte namen) kon worden beëindigd. Toch wonen de mannen er nog steeds en draaien ze mee in de dagelijkse routine.

‘Er is gewoon geen andere plek. En ik zie ze de komende jaren ook nog niet vertrekken’. Meer hierover(+bron) Rtvnoord.nl.

