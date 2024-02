Jongeren gooien bierflesjes kapot op straat, één persoon na achtervolging aangehouden

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag, na een achtervolging, een jongeman aangehouden. Hij had bierflesjes kapot gegooid op straat. Dat meldt de politie op sociale media.

“Een aantal jongeren misdroeg zich door bierflesjes kapot te gooien op straat”, vertelt de politie. “Wij hebben de aanwezigen hierop aangesproken, en gevraagd of ze de resterende glazen flesjes in de prullenbak wilden gooien”, schrijft de politie. “Eén van de jongeren had hier geen zin in. Hij wilde vervolgens ook niet zijn legitimatiebewijs laten zien, en besloot om er rennend vandoor te gaan.”

Agenten gingen achter hem aan en konden hem korte tijd later in de kraag vatten. “Hij is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.”

