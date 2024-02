Fietsendief uit Stad levert roofwaar aan verkeerde (en toch de enige juiste) klant

Groningen – Een fietsendief uit Stad moet raar opgekeken hebben toen hij de roofwaar die hij aanbood via het internet wilde verkopen. Tekst: Oogtv.nl

De fiets die de man van de hand wilde doen, werd dinsdag gestolen aan het Schuitendiep, vertelt teamchef Gerard de Jonge van het basisteam Groningen-Centrum op Twitter. Nog dezelfde avond vond de aangeefster van de diefstal haar eigen stalen ros terug op het internet.

De politie werd meteen gebeld en het slachtoffer van de diefstal maakte, op aangeven van de politie, een verkoopafspraak met de aanbieder. In plaats van een klant voor de fiets, werd de 45-jarige Stadjer die de fiets kwam afleveren in de kladden gevat door agenten. Na een check of het inderdaad om de fiets ging, werd de verkoper aangehouden. Volgens De Jonge laat dat duidelijk zien: ‘Aangifte loont!’

