Leek: BMW inbrekers slaan opnieuw toe, wees alert!

Leek/ Tolbert- Kort geleden waarschuwde Politie Noord-Nederland voor inbraken in BMW’s in onze Provincie, vooral in de Gemeente Westerkwartier.

In de nacht van 4 op 5 februari 2024 is er weer in twee BMW’s ingebroken. Aan het ’t Oelbred in Tolbert en de Kluftlaan in Leek is ingebroken in de voertuigen.

Dit is in de nacht gebeurd, maar mogelijk heeft iets gezien of gehoord. Of mogelijk heeft iemand camerabeelden waar iets op staat. Geef dit dan door via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000.

Foto's