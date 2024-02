Bestuurder (34) ongeval Opende was onder invloed van drugs en alcohol

Opende – De automobilist die zondagavond het ongeluk op de Scheiding bij Opende veroorzaakte, was onder invloed van drugs en alcohol. Dat meldt de politie.

Het gaat om een 34-jarige man uit Surhuisterveen. Zijn auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand.

De politie heeft de man aangehouden. Aangezien hij gewond was, is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal zich later moeten melden schrijft Rtvnoord.

Een andere inzittende van de auto, een 30-jarige vrouw uit Surhuisterveen, raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Nog een ander kwam met de schrik vrij meldt Rtvnoord maandag.

Foto's