Woninginbraken in Oldekerk en Oldehove

Oldehove – Zaterdagavond, op 3 februari 2024, hebben inbrekers toegeslagen in woningen in zowel Oldekerk als Oldehove, waarbij kostbare gouden sieraden het voornaamste doelwit waren.

In Oldekerk, aan de Bennemaheerd, vond de inbraak plaats tussen 15:00 uur en 23:30 uur. De daders forceerden een bovenlicht om de woning binnen te dringen. Eenmaal binnen doorzochten ze kledingkasten en nachtkastjes, waarbij sieraden werden buitgemaakt.

In Oldehove, aan De Omloop, werden twee woningen het doelwit van inbraak, waarschijnlijk tussen 19:00 uur en 00:00 uur. Hier werd een raam geforceerd om toegang te verkrijgen. De inbrekers doorzochten opnieuw kledingkasten en nachtkastjes en namen gouden sieraden mee.

De trend van inbrekers die specifiek uit zijn op gouden sieraden baart zorgen. De politie adviseert daarom om het bezit van dergelijke waardevolle items tot een minimum te beperken. Als u toch gouden sieraden in huis heeft, is het raadzaam deze veilig op te bergen, bijvoorbeeld in een verankerde kluis, en niet op een plek waar inbrekers eenvoudig bij kunnen komen. De politie roept tevens op tot extra waakzaamheid in de betreffende regio en vraagt om eventuele verdachte activiteiten direct te melden.

