Groningen – Van wie is deze ring? Deze ring is enkele jaren geleden aantroffen door de politie in de stad Groningen. Ondanks dat er destijds vele pogingen zijn gedaan om een eigenaar dan wel eigenaresse te achterhalen is dit helaas nooit gelukt..

De politie het op deze manier graag nog een keer proberen met de kracht van sociale media!

De ring is goudkleurig en heeft de inscriptie: Thea 9-1-‘44.

Foto's