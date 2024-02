Drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in Groningen (update)

Groningen – De politie heeft op woensdag 31 januari een drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in Groningen. In het onderzoek zijn tot nu toe vier aanhoudingen verricht. Het gaat om een 39-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Uithuizermeeden en twee mannen van 39 en 49 jaar uit Arnhem.

Het onderzoek naar het drugslab is volop gaande. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. In het onderzoek wordt ook gekeken of er een verband is tussen het aantreffen van het drugslab en een voertuig dat diezelfde dag op de A6 werd staande gehouden.

Beperkingen

De vier verdachten zitten in beperkingen dat betekent dat ook vanuit politie en het openbaar ministerie verder zeer terughoudend wordt omgegaan met informatievoorziening in dit onderzoek.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Een teken van een drugslab is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn bij zo’n gebouw vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Verder kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.

Heb je het vermoeden van een productie- of opslaglocatie in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media