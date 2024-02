Midwolda: Twee nieuwe verdachten verhoord, twee anderen onder voorwaarden geschorst

Midwolda – De eerder aangehouden 21-jarige en 22-jarige verdachten uit Midwolda die nog vastzaten, verschenen op 31 januari voor de raadkamer. De rechtbank heeft hun hechtenis op voorwaarden geschorst.

Na de eerdere aanhoudingen zijn in het onderzoek naar de explosie nog eens twee personen aangehouden. Het betreft een minderjarige jongen uit de gemeente Pekela en een man uit Midwolda. Beide personen zijn verhoord en vervolgens heengezonden maar blijven wel verdachte in de zaak.

Drie mannen, in de leeftijd van 21, 22 en 51 uit Midwolda, worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een explosie in Midwolda tijdens oudjaarsnacht, waarbij levensgevaar te duchten is geweest. De rechter-commissaris heeft vandaag besloten de 21- en de 22-jarige verdachte voor 14 dagen langer vast te houden. De voorlopige hechtenis van de 51-jarige verdachte is onder voorwaarden geschorst. De officier heeft de beperkingen nog niet opgeheven.

De twee andere verdachten die zijn aangehouden, een vrouw en een minderjarige, zijn na verhoor heengezonden. Hun rol bij de explosie is geringer. Zij worden niet voorgeleid. Zij blijven gedurende het onderzoek wel verdachte.

Meerdere explosies hebben op oudejaarsnacht veel schade veroorzaakt aan woningen en auto’s. De officier is van mening dat er, naast andere gronden, ook zeker sprake is van een geschokte rechtsorde. “Zowel nationale als lokale media hebben hierover bericht, de schade en de impact op de bewoners van de Anna Maria Horalaan is enorm”.

Foto's