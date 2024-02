Tot vier jaar cel voor dealende broers uit Veendam

GRONINGEN (ADP) – Een 32-jarige man uit Veendam moet voor onder meer poging tot zware mishandeling, witwassen en drugshandel een celstraf van vier jaar uitzitten. De man probeerde in februari te vluchten en reed mijn zijn auto op de marechaussee in. Niemand raakte gewond.

Zijn 30-jarige broer is voor zijn bijdrage veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Daarnaast is hem een taakstraf van 240 uur opgelegd. Hij handelde samen met zijn oudere broer in drugs en ook hij heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. Hij reed begin 2021 tijdens zijn aanhouding in Veendam op agenten in. De broers hebben zich vanaf 2019 twee jaar lang beziggehouden met de drugshandel in Veendam, Hoogezand en Muntendam.

Geld op zak

De jongste had bij zijn aanhouding 755 euro aan contant geld op zak en 21 wikkels met drugs. Het geld was voor de huur en van de drugs wist hij niets van af, zei de man tegen de agenten. Dit is volgens de rechtbank ongeloofwaardig. Na anonieme meldingen startte de politie een onderzoek op naar die twee. Er werd geobserveerd, de telefoons afgeluisterd en een volgsysteem onder de auto gezet. Meerdere drugsgebruikers wezen de broers aan als hun dealer.

Undercover

De oudste ging langer door in de handel in drugs. In januari 2022 kocht een undercoveragent drugs in. De aankopen werden positief getest op drugs. Hierna werd de 32-jarige Veendammer na een wilde achtervolging door Emmer-Compascuum, Nieuw-Dordrecht en Klazienaveen aangehouden. Voor zijn rijstijl kreeg de man een rijontzegging van twee jaar opgelegd. De 41-jarige zus werd vrijgesproken van witwassen en drugsbezit.

Leven op de rit

De straf van de 32-jarige Veendammer is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Tegen de jongste broer was een celstraf van ruim 2,5 jaar geëist. De rechter hield rekening met het tijdsverloop en dat de Veendammer in tussentijd niet opnieuw met justitie in aanraking is geweest. Hij heeft inmiddels zijn leven op de rit en onder meer een fulltimebaan. Hij hoeft niet meer terug de cel in.

