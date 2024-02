Zaak tegen Ziggo-oplichter uit Delfzijl gestopt

GRONINGEN (ADP) – “Kan ik nu naar huis? Het stopt hier?”, zei een 35-jarige man uit Delfzijl die verdacht werd van oplichting van Ziggo. Door een fout van het Openbaar Ministerie (OM) besliste de rechtbank de stekker uit de zaak te trekken.

De Delfzijlster werd in 2019 opgepakt en verhoord. Het OM denkt dat de man door telecombedrijf Ziggo op te lichten zo’n 80.000 euro buit heeft gemaakt. Dit deed hij door op naam van nietsvermoedende derden abonnementen af te sluiten. Ziggo verstuurde vervolgens een modem naar het opgegeven adres. Kort voor de aflevering werd het afleveradres gewijzigd in een PostNL afhaalpunt.

Bewakingscamera’s

Via deze modem werden cadeaukaarten opgeladen en vervolgens verzilverd. De nota’s bleven onbetaald. De zaak kwam letterlijk in beeld door de bewakingscamera’s die op deze afhaalpunten hingen. Daarna zijn nog twee medeverdachten aangehouden en eveneens gehoord over hun rol. Deze twee kregen van het OM een strafvoorstel voorgelegd van een werkstraf van 180 uur.

Boete

Naast de werkstraf kregen de twee een boete tot 2000 euro opgelegd. Het bedrag komt overeen met wat de oplichting hen had opgeleverd. Door akkoord te gaan werd hun zaak niet meer aan de rechtbank voorgelegd. De zaak van de Delfzijlster kwam in het begin ook in aanmerking voor een strafvoorstel van het OM. Het stagneerde op de terugvordering van de buit, die de man zou hebben gemaakt (ontnemingsvordering).

Vooraf bezwaar

De rol van deze verdachte was volgens het OM groot genoeg om alsnog aan de rechtbank voor te leggen. Nog voordat de zaak inhoudelijk werd behandeld stond advocaat Myrddin Bouwman op om vooraf bezwaar te maken. In het dossier zat een brief van het OM, gericht aan een gedupeerde. Hierin stond dat het OM had besloten de 35-jarige man uit Delfzijl niet strafrechtelijke te vervolgen. Er was te weinig bewijs.

Expliciet

De raadsvrouwe had een punt, zei de rechter: ‘In het dossier zit een brief aan de benadeelde partij waarin expliciet staat vermeld dat er geen strafzaak komt. Het OM heeft hiermee de verwachting geschept dat van vervolging wordt afgezien’. Het maakt volgens de rechter niet uit dat de verdachte de brief niet persoonlijk heeft ontvangen. ‘Hij heeft deze eerder genomen beslissing in het dossier kunnen lezen en kunnen afleiden dat de zaak verder niet in behandeling wordt genomen.’

Het OM kan tegen de beslissing van de rechter, om de Delfzijlster niet te mogen vervolging, in hoger beroep.

Foto's