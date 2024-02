Ongeval Stolderijweg Wagenborgen

Wagenborgen – Aan de Stolderijweg tussen Wagenborgen en Siddeburen heeft woensdag aan het einde van de middag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en schramde eerst een boom en kwam daarna op z’n kant terecht in de berm. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Bewoners in de omgeving hebben de auto op zijn wielen weer gezet en hem uit de berm getrokken. Bestuurder is via de bijrijdersraam eruit gekomen. Fruitema bergt de auto.

Foto's