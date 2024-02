Mogelijk drugslab aangetroffen op Bieslookstraat in Groningen

Politie, via X & 112Groningen foto`s

Politie, via X & 112Groningen foto`s

Groningen – De politie heeft op woensdag 31 januari rond 15:30 uur mogelijk een drugslab aangetroffen in een bedrijfspand aan de Bieslookstraat in Groningen. Er zijn ter plaatse twee aanhoudingen verricht. Het onderzoek is opgestart.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) komt ter plaatse om onderzoek te doen. Dat onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk gaat om een drugslab, al dan niet in werking zijnde. Ook moet nog duidelijk worden of er bijvoorbeeld grond- en/of afvalstoffen voor de productie van drugs aanwezig zijn.

Dit onderzoek zal zeker nog een aantal uren in beslag nemen. Mocht het gaan om een drugslab, dan zal deze worden ontruimd.

Foto's