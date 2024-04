112GroningenDag: Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Geerds aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 53 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee. Vandaag stellen we aan u voor: Het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Video 2022.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is bewezen effectief tegen woninginbraak. Het draagt ook bij aan het verbeteren van de sociale veiligheid in de omgeving. Door het gebruik van inbraakwerend hang‐ en sluitwerk van het PKVW komt een inbreker moeilijker de woning binnen. Daarnaast besteedt het PKVW aandacht aan de zichtbaarheid (goede verlichting) en aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. Je vindt altijd wel een erkend PKVW-bedrijf bij jou in de buurt.

Geerds Inbraakpreventie

In de stad Groningen en ommeland is Geerds Inbraakpreventie erkend PKVW-bedrijf. Jan Geerds is van mening dat je er beter voor kan zorgen dat er met goed hang- en sluitwerk niet kan worden ingebroken. De inbreker moet worden tegengehouden. “Dat is beter dan signaleren dat er is ingebroken met een alarmsysteem en camera”, aldus Geerds. Inbraak in je woning of bedrijfspand, daar wil je niet aan denken. De materiële waarde kan je verzekeren, maar de emotionele waarde maakt sommige eigendommen onvervangbaar. Ook heeft het veel gevolgen voor je gevoel van veiligheid. Dat is het meest waardevolle dat je kunt verliezen door een woninginbraak.

Demonstratie

Hoe vaak sta jij stil bij inbraakpreventie? Inbreken gebeurt niet alleen ’s nachts. Het gebeurt juist terwijl jij even de kinderen ophaalt, boodschappen doet of plotseling even weg moet. Onze eigen ‘zware jongen’ laat met de demonstratie-deur zien hoe eenvoudig het is om in te breken. Iedereen mag en kan het proberen, ook jij kan het. Ook laten we zien hoe moeilijk inbreken is als een huis een goed geplaatst slot heeft. Een goed slot geeft veiligheid en rust! Dus kom ook bij onze stand langs in de Expo 1 hal(stand 11, de grote hal) op de plattegrond.

In de stad Groningen en ommeland is Geerds Inbraakpreventie erkend PKVW-bedrijf. Jan Geerds is van mening dat je er beter voor kan zorgen dat er met goed hang- en sluitwerk niet kan worden ingebroken. De inbreker moet worden tegengehouden. “Dat is beter dan signaleren met een alarmsysteem en camera dat er is ingebroken”, aldus Geerds. Inbraak in je woning of bedrijfspand, daar wil je niet aan denken. De materiële waarde kan je verzekeren, maar de emotionele waarde maakt sommige eigendommen onvervangbaar. Ook heeft het veel gevolgen voor je gevoel van veiligheid. Dat is het meest waardevolle dat je kunt verliezen door een woninginbraak.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas QR code: 02.25 E pp.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij. Link volgt na 1 maart 2024.



Foto's