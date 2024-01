Zedendelict in Groningen, wie kent deze man? (Video)

Groningen – Een jonge vrouw is op vrijdag 1 december 2023 slachtoffer geworden van een zedenfeit in de stad Groningen. Een onbekende man heeft ongewenste seksuele handelingen bij haar verricht.

Het incident vond plaats op straat aan de Kleine der A. Uitgebreid politieonderzoek heeft ertoe geleid dat er een verdachte in beeld is. Wie herkent deze man op de opvallende racefiets?

Uitgebreid onderzoek

Het incident heeft plaatsgevonden in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december tussen 01:15 en 02:30 uur. De politie is gelijk na binnenkomst van de melding een uitgebreid onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek en buurtonderzoek verricht. Er zijn veel camerabeelden veiliggesteld en geanalyseerd. Dat politieonderzoek heeft ertoe geleid dat er een verdachte in beeld is. De man is op camerabeeld in de omgeving van de Brugstraat en Kleine der A te zien. Zijn identiteit is niet bekend. Wie (her)kent hem?

Engelssprekende man met pet op opvallende fiets

In de bewuste nacht fietst de verdachte op een opvallende retro racefiets door de binnenstad. De man droeg die avond een petje. Hij sprak vermoedelijk Engels. We hebben zwart-wit camerabeelden van de verdachte. De werkelijke kleurtonen kunnen afwijken van hoe ze op dit zwart-wit beeld lijken.

Belangrijke getuige(n) gezocht

Een andere jonge vrouw heeft het slachtoffer kort na het incident aangesproken op straat. We weten nog niet wie zij is en we komen graag met haar in contact. Ook weten we dat er rond het tijdstip van het incident meerdere mensen lopend of op de fiets door de straat zijn gekomen. Ook reden er enkele auto’s. Mogelijk hebben deze mensen iets gezien of gehoord. We willen deze belangrijke getuigen graag spreken. Elk detail, hoe klein ook, kan belangrijk zijn in het onderzoek.

Heeft u die nacht tussen 01:00 en 03:00 uur iets opvallend gezien in de omgeving van de Kleine der A? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0900-8844. Het is ook mogelijk om uw tips achter te laten in het onderstaande tipformulier. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Video hier.

Foto's

Video

