Tolbert – Zaterdagavond is de brandweer van Leek en de hoogwerker van de stad Groningen opgeroepen voor een dak brand aan de hoofdstraat in Tolbert.

Ter plaatse bleek dat er iets aan de hand was met de pelletkachel in de woning. De brandweer van Leek heeft een korte controle uitgevoerd in de woning.

De inzet van de hoogwerker was niet nodig, die kon bij aankomst weer retour. De politie had de doorgaande weg afgesloten ten tijde van het incident

