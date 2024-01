Celstraf voor man (25) die met doorgeladen wapen in trein Groningen-Zwolle zat

Groningen – De 25-jarige man die eerder deze maand met een doorgeladen pistool in de trein van Groningen naar Zwolle zat, is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De actie van de man veroorzaakte paniek in de trein en ontregelde het hele treinverkeer in de avondspits meldt Rtvnoord.\

L. V. uit de gemeente Noardeast-Fryslân zat donderdag 11 januari in de trein van Groningen naar Zwolle, toen een medereiziger zag dat de man kogels in het magazijn van zijn wapen deed. Daarop werd groot alarm geslagen. Een arrestatieteam haalde de man op station Zwolle uit de trein. Meldt Rtvnoord.

Foto's