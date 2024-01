Stalen bal afgebroken door `windhoos` Jocelyn

Groningen- In de nacht van dinsdag op woensdag is tijdens storm Jocelyn een grote stalen bal van een kunstenaar die ook het MH17 monument heeft ontworpen bij het nieuwe appartementen complex aan de Kempkensberg van zijn sokkel afgebroken en 200 meter verderop in het water aan de Helperzoom is beland.

Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen. De bal is door de gemeente uit het water gehaald onder toeziend oog van een aantal buurtbewoners. De bal wordt tijdelijk geplaatst in de garage onder het complex aan de Kempkensberg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bal wordt terug geplaatst op zijn sokkel.

Foto's