Getuigen gezocht van een overval op een supermarkt in Winschoten

Winschoten – De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een supermarkt, die op woensdag 24 januari rond 22:00 uur heeft plaatsgevonden aan de Beertsterweg in Winschoten. Bij de overval raakte niemand gewond. Er is nog niemand aangehouden.

Om ongeveer 22:00 uur kwam er een man de supermarkt binnenlopen die een medewerkster zou hebben bedreigd met een steekwapen. De vrouw moest geld afgeven, maar doordat ze wegliep kon er niets buit gemaakt worden. Er raakte niemand gewond en de verdachte is per fiets gevlucht. De politie is direct een onderzoek gestart.

Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen. Heeft u op woensdag 24 januari iets gezien of gehoord over deze overval? Heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beelden van een deurbelcamera of dashcam waarop mogelijk een verdacht persoon te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

