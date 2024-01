Mogelijk steekincident Peizerweg blijkt vechtpartij, 1 gewonde en 1 arrestatie

Groningen- Een melding van een mogelijke steekpartij bij de Peizerweg in de Stad, aldus de P2000 melding. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Het lijkt bij de asielzoekers opvang te zijn. 1 persoon werd gearresteerd.1 persoon werd binnen behandeld aan onbekende verwondingen en daarna overgebracht naar een ziekenhuis. Het ging uiteindelijk om een vechtpartij meldt de politie.

De tijdelijke crisisopvang voor asielzoekers in het complex The Village aan de Peizerweg, normaal bedoeld voor de opvang van studenten tijdens het begin van het leerjaar, ging in december open. De opvang biedt onderdak aan maximaal honderd asielzoekers uit landen als Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen voor maximaal drie maanden, in afwachting van een plek in een asielzoekerscentrum. De opvang is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Vult Oogtv aan.

Foto's