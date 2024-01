Rtvnoord: Hoofdverdachte B. (19) beweert niet te weten wat er ging gebeuren

Winschoten – Hoofdverdachte B. (19) van de reeks explosies in Winschoten en Groningen beweert niet te weten wat er ging gebeuren meldt Rtvnoord.nl maandagmiddag.

Volgens de officier van justitie is hij juist de ruggengraat geweest van de aanslagen, in ieder geval die op de gameshop in Winschoten op 16 september.

Aanslag op gameshop was fout

B.geeft toe dat hij aanwezig was bij die aanslag, maar zegt dat hij niet wist wat er ging gebeuren. De aanslag bij de gameshop zou een fout zijn geweest. Op opnames is te horen: ‘We moeten iets verderop zijn’.

Dat gebeurde drie dagen later. Bij die aanslag op een kapperszaak op 19 september werd B.’s DNA aangetroffen. Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

