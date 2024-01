Verdachte moorden Weiteveen was lid van schietclub in Nieuwe Pekela

Weiteveen – Richard K. uit Klazienaveen die verdacht wordt van twee moorden in het Drentse Weiteveen, is lid van schietclub Vulpes Vulpes in Nieuwe Pekela. Daar hadden ze het drama niet zien aankomen.

‘Zien jullie dat soort dingen wel aankomen op je werk?’, vraagt de secretaris van de vereniging. ‘Als er iets mis is met iemand, dan gaan wij daarmee in gesprek. En als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan, wat eigenlijk nooit het geval is, melden we dat bij de politie. En dat is nu niet gebeurd.’ Waarmee hij wil zeggen dat ze het niet hebben zien aankomen. Lees verder op RTVNoord.nl

