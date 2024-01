Deze week avond- en nachtafsluitingen A7 en Ring Oost, tests met nieuwe software Driebondsbrug

Groningen – Van maandagavond tot woensdagnacht (24 januari) is de A7 in beide richtingen dicht tussen Groningen en Hoogkerk in de nacht. Daarnaast is de Driebondsbrug in de oostelijke ringweg vier avonden en nachten afgesloten vanwege tests met nieuwe software voor brugbediening.

De A7 is dicht van Westpoort tot de afrit Groningen-West op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 januari van 22.00 uur tot 06.00 uur. De andere kant op is de weg dicht van Laan Corpus den Hoorn tot aan Hoogkerk. Het verkeer wordt omgeleid via het Hoendiep.

Helemaal aan de andere kant van Stad is de Driebondsbrug dicht op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 januari tussen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends, in beide richtingen.

Nieuwe software voor brugbesturing

Deze afsluitingen zijn nodig, omdat er nieuwe software voor de brugbediening wordt getest. Sinds halverwege februari 2022 wordt de Driebondsbrug over het Eemskanaal niet meer normaal bediend, omdat de oude software die de brugbediening aanstuurt niet goed werkte. Alleen bijzondere transporten mogen nog door de brug. De afgelopen maanden is er een bedienings- en besturingssysteem geïnstalleerd in de brug.

Meerdere omleidingsroutes

Het verkeer wat normaal over de Driebondsbrug rijdt, wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via verschillende routes. Kom je vanaf Ring Oost en wil je naar Assen/Drachten of Hoogezand, dan rijd je om via de afrit naar Delfzijl, de Rijksweg, het Damsterdiep en de Europaweg. Verkeer vanaf de zuidelijke ringweg of de A7 vanuit Hoogezand, rijdt om via de afrit naar Meerstad, de Driebondsweg, de Borgbrug en de Rijksweg.

Foto's