Goederenwagon hersteld na ontsporing bij Metaalpark Farmsum

Farmsum – Zaterdag zijn de medewerkers van ProRail druk bezig met het herstellen van een goederenwagon die afgelopen vrijdag ontspoorde bij het Metaalpark in Farmsum.

De trein, onderweg naar Eneco Bio Golden ten oosten van Farmsum, vervoert volgens RTVNoord geen gevaarlijke stoffen.

Hoewel de reden voor de ontsporing nog onduidelijk is, zijn ProRail-teams vanochtend gestart met herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn in volle gang, het is nog niet bekend hoelang de herstelwerkzaamheden duren.

Een wachtende goederentrein staat klaar om de herstelde wagons te ontvangen.

