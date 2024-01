Natte periode laat veel schade achter

Regio Groningen – De natte periode liet veel schade achter. Niet alleen in onze watergangen, maar ook op de onderhoudspaden.

Veel van onze onderhoudspaden zijn doorgraven door aanliggende landeigenaren. Heel logisch, vanwege de extreme neerslag van de afgelopen maanden.

We begrijpen dat er in die periode niet altijd een buis is geplaatst in die doorgraving, zoals we dat normaal vragen. Maar, hierdoor is wel veel schade aan zowel onderhoudspaden als de taluds ontstaan.

Momenteel herstellen onze medewerkers de watergangen. Ze worden hierin belemmerd door enorme doorgravingen vanaf de aanliggende percelen. Op meerdere plekken ligt daarbij een grote hoeveelheid grond in de watergangen dat is meegespoeld vanaf de percelen. Wij verzoeken de landeigenaren deze doorgravingen zo snel mogelijk te herstellen en het meegespoelde zand uit de watergang te verwijderen.

Het is van belang dat bovenstaande spoedig gebeurt. Alleen als een en ander hersteld is, kunnen wij komend voorjaar weer een goede wateraan- en afvoer garanderen.

Foto's