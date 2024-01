Verkeerssituatie Maagdenbrug wordt aangepakt na diverse ongelukken: “Stopborden en drempels”

Groningen – De verkeerssituatie bij de Maagdenbrug in de stad wordt aangepakt. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag bekendgemaakt.

Afgelopen herfst werden de verkeerslichten bij de brug uitgeschakeld. Sindsdien vonden er op de locatie zeker vijf verkeersongelukken plaats. “Afgelopen zondagavond werd er een fietser geschept door een automobilist”, vertelt raadslid Hans de Waard van de SP. “Ik ben daar van geschrokken omdat ons al langer signalen bereiken over de onveilige situatie op deze plek.”

“We gaan stopborden, -strepen en drempels plaatsen”

Wethouder Broeksma is duidelijk: “De situatie is sinds het uitschakelen van de verkeerslichten niet perse ingewikkelder geworden, maar het is wel wennen. Ons advies is om met een lagere snelheid de kruising te naderen. De afgelopen periode hebben we ook al maatregelen genomen: zo hebben we op 12 december een snelheidsdisplay met smileys geplaatst. Ondanks dat we zien dat door deze maatregel de snelheid lager is komen te liggen, gebeuren er nog steeds ongelukken. Voor de kerstvakantie hebben we daarom besloten om stopborden en -strepen te plaatsen en ook komen er drempels. Deze drempels komen op de Kattenhage en op de W.A. Scholtenstraat.” Zegt oogtv.nl.

“Doorstroming en oversteken is in de nieuwe situatie sterk verbeterd”

Met deze maatregelen wordt het verkeer gedwongen om te stoppen. “Volgende week gaan we de kruising aanpakken. Dit is wel ijs- en weder dienende. En dat bedoel ik heel letterlijk. Als het volgende week vriest, of als het heel nat is, dan kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden.” De wethouder geeft verder aan dat de nieuwe verkeerssituatie later dit jaar geëvalueerd zal worden. Toch zijn de eerste resultaten bemoedigend: “De doorstroming en het oversteken is sinds het uitschakelen van de stoplichten sterk verbeterd. De Fietsersbond, de werkgroep Toegankelijk Groningen en het OV-bureau Groningen-Drenthe zijn tot nu toe ook zeer positief. Maar het is een pilot, die we later gaan evalueren. Mochten de maatregelen die we nu gaan nemen niet voldoende zijn, dan kan er altijd nog voor gekozen worden om de verkeerslichten weer in te schakelen.”

Foto's