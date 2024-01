Winsum – Op de de N361 bij Winsum is een strooiwagen in de berm beland door de gladheid.

Zelfs strooiwagens zelf glijden van de weg met zulke omstandigheden. Het is spekglad op de weg. Hoef je niet weg blijf dan thuis is het advies. Berger Poort zal deze klus vandaag klaren is de verwachting.

