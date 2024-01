Stef Bos en FLEUR brengen indrukwekkende single uit ter ere van 200-jarig jubileum KNRM

In een bijzondere samenwerking ter ere van het 200-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben de Nederlandse artiesten Stef Bos en FLEUR de single ‘Wat Als De Storm Komt’ uitgebracht. Het lied, geproduceerd door Jochem Fluitsma en Eric van Tijn, verteld de moedige inzet van KNRM-redders die dagelijks Nederlanders veilig houden op en rondom het water.

200 jaar bestaan

Het jubileumjaar van de KNRM, dat loopt van 11 november 2023 tot 11 november 2024, staat in het teken van diverse activiteiten, evenementen en campagnes om het werk van de reddingsmaatschappij te vieren en onder de aandacht te brengen. Het thema is ‘omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’. Het nummer ‘Wat Als De Storm Komt’ en de bijbehorende videoclip, die op YouTube zal verschijnen, dragen bij aan het bewustzijn van het belang van het werk van de KNRM.

De single

De single van Stef Bos en FLEUR ‘Wat Als De Storm Komt’ is een indrukwekkend nummer dat het werk van de KNRM-redders in het licht zet. Het lied gaat over de gevaren die de redders trotseren om Nederland veilig te houden op en rondom het water.

Geen aankomst in Lauwersoog

Stef Bos en FLEUR zouden zaterdag in Lauwersoog komen, maar dit ging helaas niet door vanwege ongunstige weersomstandigheden. De helikopter, waarmee de artiesten zouden arriveren, kon door de laaghangende bewolking niet landen, waardoor fans en vrijwilligers teleurgesteld achterbleven.

Karla Knol, betrokken bij de organisatie, benadrukte de impact van de laaghangende bewolking op het geplande spektakel. “We vinden het erg zuur,” verklaarde Knol. “Het was mistig in Lauwersoog, waardoor de helikopter niet kon landen zoals gepland.” Ook de vrijwilligers die zich hadden ingezet voor het evenement deelden in de teleurstelling.

Ondanks de tegenslag komt er toch nog een kans om Stef Bos en FLEUR te zien. De artiesten zullen vanavond per auto arriveren, zij het niet in Lauwersoog maar in Nes in de provincie Friesland.

