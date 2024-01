Rtvnoord: Toename van het aantal inbraken in de provincie Groningen

Groningen – Voor het vierde jaar op rij nemen de woninginbraken in de provincie Groningen toe. 743 keer lukte het ongewenste indringers in 2023 om een huis binnen te dringen. Dat is een toename van elf procent ten opzichte van 2022. 154 keer strandde een poging. Dat is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit inbraakcijfers van de politie. Splits je de inbraakcijfers uit naar kwartalen, dan valt op dat de toename van 2023 vooral aan het tweede kwartaal is toe te schrijven. Meer op Rtvnoord.nl(+bron)

