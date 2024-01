Vorig jaar minder voelbare bevingen in Groningen

Groningen – Met 43 geïnduceerde aardbevingen in en rond het Groningenveld kijkt het KNMI terug op een daling in de seismiciteit in het gebied. Met name het aantal voelbare bevingen daalde.

In 2023 zijn er in Nederland 62 aardbevingen opgetreden. Vijftig daarvan waren ‘geïnduceerd’, oftewel veroorzaakt door de gaswinning. Van deze bevingen vonden er 43 plaats in het Groningenveld. Er waren 9 aardbevingen met een magnitude van boven de 1,5 in Groningen. Een daling ten opzichte van de laatste jaren; in 2022 en 2021 waren dat er 12. Bij Zijldijk vond op 12 april 2023 een aardbeving met magnitude 2,1 plaats, dit was de zwaarste beving in het Groningenveld.

Geïnduceerde aardbevingen traden ook in kleinere gasvelden op. In de provincie Drenthe bij Winde in het Vries gasveld waren er op 22 en 23 augustus aardbevingen met een magnitude van 1,6 en 1,7. Ook in het Drentse gasveld Eleveld waren aardbevingen. Bij Hooghalen (1,9 op 1 oktober) en Ekehaar (1,3 op 23 oktober en 2,2 op 29 oktober).

