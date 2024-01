Relatief rustige jaarwisseling voor het UMCG & Martini Ziekenhuis info

Gelukkig nieuwjaar! 💫



Hoewel elk slachtoffer natuurlijk één teveel is, is de nacht 🎇 in het UMCG rustig is verlopen, met 1 vuurwerkslachtoffer (en gistermiddag 2) en 9 alcohol- en/of drugsgerateerde opnames op onze spoedeisende hulp 🏥