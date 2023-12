Straatroof op de Oldebertweg in Tolbert (Videobeelden)

Tolbert – Op zondagnacht 3 december vindt aan de Oldebertweg in Tolbert een gewelddadige straatroof plaats waarbij een 18-jarige jongen wordt beroofd. Rond 02.15 uur komt het slachtoffer van een feest in Tolbert. Aan de Olbebertweg wordt hij aangesproken door twee jongens, waarna hij wordt mishandeld.

Na fysiek geweld wordt hij beroofd van zijn jas. Het gaat om een zwarte Canada Goose jas, type Macmillian.

Lichte sneakers

De twee verdachten zien we even later op videobeelden lopen aan de Zuiderweg. Ze komen vanuit de richting van de begraafplaats en lopen verder de Zuiderweg in. Het gaat om twee jonge jongens. Ze hebben allebei een jack aan met een capuchon over hun hoofd en dragen lichte sportschoenen.

Tip de politie

De politie is op zoek naar de twee verdachten. Herkent u de twee verdachten? Heeft u iets gezien van het incident? Neem dan contact met ons op via onderstaand tipformulier of bel de tiplijn: 0800-6070. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Video hier

