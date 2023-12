Grijpskerk: Poging beroving fiets van jongen

Grijpskerk – Op woensdag 13 december 2023 is er geprobeerd een jongen van zijn fiets te beroven in de omgeving van de Dr. S.K. de Waardlaan/Burmanniastraat in Grijpskerk. Dit vond plaats rond een uur of 7 in de ochtend.

De jongen werd van zijn fiets getrapt door een persoon met het volgende signalement:

– Donkere bivakmuts

– Zwarte jas

– +- 1.80 lang

– Slank postuur

De politie snapt dat dit een vrij summier signalement is maar het is erg snel gegaan. Bovendien was het nog donker. Toen het de persoon niet lukte om er met de fiets vandoor te gaan is hij hard weggerend.

Ze zijn op zoek naar getuigen die deze ochtend iets van deze laffe daad hebben gezien. Wilt u in dat geval contact opnemen via 0900-8844.

(BVH: 2023332082)

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's