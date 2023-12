Groningen – Vrijdagochtend is er aan de Euvelgunnerweg net buiten Groningen een hoeveelheid Jerrycans / Vaten gevonden.

“Het gaat om meer dan vijftig jerrycans” vertelt de Politievoorlichter. “Het is nog onduidelijk wat er exact in zit, de collega’s van de milieu politie zijn onderweg” Vertelt hij aan 112 Groningen.

De milieu politie gaat onderzoek doen, later wordt er meer duidelijkheid gegeven over wat er nou precies in zit. Tiktok

