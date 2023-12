Politie valt woning binnen en treft 400 wietplanten in Garrelsweer

Garrelsweer – De politie is vrijdagochtend een woning in Garrelsweer binnengevallen. De politie deed dit na verschillende tips via Meld Misdaad Anoniem over de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij.

In de woning trof de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aan met ongeveer 400 planten. Uit onderzoek bleek dat de stroom en het water illegaal werden afgetapt. De 37-jarige bewoner van de woning is voor deze strafbare feiten aangehouden.

Tegen de bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast zal de bewoner een naheffing ontvangen voor het gestolen stroom en water.

Heeft u informatie over een hennepkwekerij? Geef dit dan aan ons door via 0900-8844 of politie.nl. Liever anoniem blijven bel dan met meld misdaad anoniem via 0800-7000.

