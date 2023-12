Politie houdt twee verdachten aan voor winkeldiefstal en treffen Iphone aan (update)

Groningen – Zaterdagmiddag heeft de politie twee verdachten aangehouden ter zake van een winkeldiefstal.

Bij de fouillering van de aangehouden verdachten trof de politie een Iphone aan. Welke vermoedelijk van diefstal afkomstig is.

De kleur van de Iphone is apart. “Het toestel heeft een aparte kleur oud roze!” zegt de politie. “Het toestel staat nog aan en de schermafbeelding is te zien.”

“Ben je je Iphone pas kwijtgeraakt, neem dan contact met ons op!” zegt de politie in hun instagram-verhaal. U kunt de politie bereiken op 0900-8844.

Update: De telefoon is weer bij de eigenaar meldt de politie.

Foto's