Afsluiting zuidelijke ringweg zorgt voor file en verkeersdrukte

Wegverkeer op de A28 van Assen richting Groningen moet zaterdag rekening houden met files. Door werkzaamheden is de zuidelijke ringweg dit weekend deels afgesloten, en ook zijn af- en toeritten vanaf de A28 dicht.

Volgens de ANWB stond er zaterdag halverwege de middag een file van 3 kilometer tussen Haren en Groningen-Zuid. De zuidelijke ringweg is dit weekend dicht tussen knooppunt Euvelgunne en Groningen Zuidoost. Het weggedeelte richting Westerbroek is wel open. Daarnaast is ook de toerit Groningen-Zuid (A28) richting het Julianaplein dicht. Dit geldt ook voor de afrit Groningen-Centrum van de A28.

Groningen Bereikbaar adviseert verkeer op de A28 richting Drachten en Hoogezand om om te rijden via de rotondes bij het Stadspark. Wegverkeer richting het centrum wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg richting Hoogezand, om via afrit 37 bij Groningen-Europapark naar de Europaweg geleid te worden. De afsluiting van de zuidelijke ringweg betekent voor verkeer vanuit Hoogezand dat zij om worden geleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. De afsluitingen zijn nodig omdat er dit weekend groen wordt geplant.

