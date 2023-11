Midwolde – Zaterdagavond werd de brandweer van Leek opgeroepen voor een brand bijgebouw aan de Hoofdstraat in Midwolde.

Ter plaatse bleek het te gaan om een schuurtje, deze is lastig te bereiken, daarom is de brandweer aanwezig met twee tankautospuiten. De brandweer heeft de brand geblust en had alles snel onder de controle.

Foto's