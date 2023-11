Hennepkwekerij aangetroffen in woning Groningen

Groningen – Vrijdag was de politie naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem (MMA) naar een woning in één van de wijken in de stad geweest.

In deze flatwoning troffen zij de bewoner en in één van zijn slaapkamers een hennepkwekerij aan. De hennepkwekerij is ontruimd en de bewoner is aangehouden. De bewoner zal worden gehoord. Enexis zal aangifte doen van fraude i.v.m het illegaal verkrijgen van de stroom.

Weet dat het hebben van een hennepkwekerij kan zorgen voor:

#brand

#wateroverlast

#drugscriminaliteit

#uithuiszetting

Wanneer je een hennepkwekerij wilt melden kan dit via:

09008844(politie)

#meldmisdaadanoniem.nl

#via 08007000

